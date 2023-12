Unfall in Wien: Burschen in Schockraum gebracht

Schwerer Unfall in Wien-Liesing Mittwochabend: Zwei 14-jährige Burschen sind in der Pfarrgasse auf der Straße von einem Auto erfasst worden. Die beiden Opfer mussten mit schweren Kopf- und Oberkörperverletzungen in den Schockraum gebracht werden. Nach Angaben der Wiener Berufsrettung ist ihr Zustand stabil.