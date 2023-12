Haaland darf (!) im Finale nicht spielen

Diese besagt nämlich, dass nur Spieler im Finale auf der Plakette stehen dürfen, die es auch im Halbfinale taten. Tatsächlich war Haaland nicht im Halbfinal-Kader gewesen. Eine Stressreaktion des Knochens, so die offizielle Erklärung, machte einen Einsatz unmöglich. So fand er sich in prominenter Gesellschaft in der Zuschauerrolle: Auch seine verletzten Kollegen Kevin De Bruyne und Jeremy Doku spielten nicht. Und werden es folglich auch im Finale nicht tun.