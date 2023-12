Besonderes Geschenk für Geburtstagskind Mbappé!

„Das Wichtigste an diesem Abend“

„Ich bin sehr glücklich. Es ist großartig für Ethan, aber noch mehr für mich als großen Bruder. Ich dachte, es wird ein spezieller Tag für mich, und an dieses Spiel werde ich mich lange erinnern. Dass Ethan von der Bank gekommen ist, war das Wichtigste an diesem Abend“, freute sich ein stolzer Kylian Mbappé mit seinem Bruderherz.