Bei den Geissens steht „der Baum seit 5 Jahren“

Doch im vergangenen Jahr gab es für Carmen so viel zu tun, dass sie sich eigentlich etwas vorgenommen hatte. In diesem Jahr wolle sie nicht wieder in ihre „Ski-Hütte, die wir da oben haben und von morgens bis abends kochen.“ Ursprünglich wollten die TV-Stars das Haus sogar verkaufen, doch der Käufer sei vom Kaufvertrag zurückgetreten. Heißt also: Dem extravaganten Weihnachtsfest im Alpenhaus steht nichts mehr im Weg.