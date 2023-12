Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Trotz negativer Vergangenheit ist die zweijährige Hündin Athena sehr fröhlich und freundlich. Sie kam mit mehreren Bissverletzungen ins TierQuarTier Wien und konnte sich dort gut erholen. Gesucht werden Hundehalter, die ihr eine Stütze sind, Freude am gemeinsamen Training haben und ihr einen Einzelplatz in ruhiger Gegend bieten. Interessenten können sich telefonisch 01/734 11 02-0 oder per Mail hundevergabe@tierquartier.at melden.