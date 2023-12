Oblatentorten, Frauenpower und Schokolade in Dubai

Die Produktion läuft in der Vorweihnachtszeit, welche für Heindl die Hochsaison darstellt, sechs Tage die Woche, startet jeden Tag gegen 7 Uhr und endet um 17 Uhr. In den Sommermonaten gibt es dafür verkürzte Produktionszeiten. Sind die Produkte fertig, werden sie auch schon verpackt. Hier kümmert sich Andreas Heindls Frau Susanna, die die Kreativabteilung leitet, darum, dass die Produkte nicht nur schön eingepackt werden, sondern auch als Geschenk weitergegeben werden können. So findet man neben Pralinen plus Mozart- und Sissi-Häferl und Pralinen plus Sparschweinchen so ziemlich alles plus Pralinen in den 30 Heindl Shops. Einer davon befindet sich im Übrigen gleich neben der Produktion. Ein Teil der Ware wird direkt hier verkauft, der größte Teil wird ausgeliefert. Neben den Shops in der Innenstadt vertreibt Heindl seine Produkte auch beispielsweise am Flughafen, beim Schloss Schönbrunn, im Lebensmittel- und Einzelhandel und mittlerweile auch in Deutschland via Teleshopping. Erst kürzlich lieferte der Schoko-Hersteller einen großen Teil in die Arabischen Emirate.