Lokale, über die man spricht: Amidaa Buddha Sushi

Die Zeiten, in denen Sushi neben Reis nur Lachs, Thunfisch oder Garnelen enthalten durften, sind lang vorbei. Vor allem Szene-Lokale versuchen sich gerne an originellen Kreationen, die aber in der Regel sehr gewollt ausfallen. Die Gastronomen Leo Duc Hong & Kelly Nguyen haben sich also einiges vorgenommen, denn ungewöhnliche Interpretationen des japanischen Streetfoods sind die tragende Säule ihresam Rande der Salzburger Altstadt eröffneten Restaurants AMIDAA BUDDHA SUSHI. Hier gibt es die Rolls und Makis mit Ei, mit Fleisch, mit scharfer Sauce und noch einigem mehr. Und siehe da: Es funktioniert.