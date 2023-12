„Kulturbar“ sperrt zu - Standort wird neu belebt

Was 1993 als inzwischen legendäre „Unfassbar“ mit monatlichen Live-Konzerten bei freiem Eintritt begann, später zur „Kulturbar Konrad“ wurde, war zuletzt das „Mezzanin“. Letzteres schließt nun mit Ende des Jahres. Kommenden Freitag findet unter dem Titel „Das Café am Ende des Universums (oder: wenn eine Bar zusperrt)“ die letzte Veranstaltung mit ein paar DJ’s statt. Doch wer nun befürchtet hat, dass dem Lokal – so wie vielen anderen auch – nun der ewige Leerstand droht, irrt. Denn: Danach übernehmen Uwe und Tamara Schrögendorfer das Zepter in den Räumlichkeiten des Innenstadtlokals.