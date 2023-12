Ab 20.30 Uhr LIVE: BVB-Revanche gegen Mainz 05?

Fünf Pflichtspiele in Folge konnten die Dortmunder nicht gewinnen. In der Bundesliga gab es zuletzt ein Unentschieden gegen Abstiegskandidaten Augsburg. Die Kritik an Terzic wird immer lauter und hinter den Kulissen soll ordentlich Dampf im Kessel sein. Das Spiel im Signal Iduna Park gegen Mainz könnte so nicht nur Wiedergutmachung für die verlorene Meisterschaft sein, sondern auch ein Schicksalsmatch für den Trainer.