Ist die Austria romantisch oder unprofessionell?

Mader wurde auf Harakiri-Mission geschickt

Im speziellen Fall geht es um den „Entscheidungsfindungsprozess“ - falls dies im Kontext überhaupt das richtige Wort ist - der zur Bestellung von Andreas Heraf als Nachfolger von Markus Mader als Cheftrainer der Lustenauer führen wird. Mader, der bei der Austria großartige Arbeit geleistet und den Klub nach 22 Jahren zurück in die Bundesliga geführt hatte, wurde von den Kaderplanern in dieser Saison in Anbetracht des (nicht) vorhandenen Spielermaterials auf eine echte Harakiri-Mission in Sachen Klassenerhalt geschickt. Und schließlich am 13. November beurlaubt.