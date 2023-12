Lenker mit 2,1 Promille kippt auf Tankstelle um

Beim Versuch, Luft in einen Reifen zu pumpen, war ein 58-jähriger Linzer an einer Tankstelle in Traun bereits zweimal umgefallen. Eine aufmerksame Tankstellenmitarbeiterin verhinderte die Weiterfahrt, indem sie die Polizei alarmierte. Der Alkolenker gab an, dennoch nach Hause fahren zu wollen.