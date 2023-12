Weihnachten bei Promis: Gesang, Gebete & Hoppalas

„Es müssen sich die Tische biegen“, schmunzelt Kabarettistin und Kernölamazone Caroline Athanasiadis, - denn dieses Jahr steht sie für eine besonders große Runde am Herd. Richard Lugner hat ebenso eine genaue Vorstellung, was er mit seiner Familie am Heiligen Abend essen wird, denn schon als kleiner Bub war er etwas wählerisch, was das Weihnachtsessen anging. Und welcher Ex-Politiker wird dieses Jahr besonders laut, schief, aber mit Begeisterung Weihnachtslieder schmettern? Erfahren Sie mehr in unserem Video!