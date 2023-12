Hunde beißen ohne Kommando und lassen nicht los

Man gehe davon aus, dass es sich hier um privat gehaltene Hunde handelt, die an dieser Prüfung teilgenommen haben - Hunde, die sich in der Gesellschaft bewegen, Begegnungen mit Menschen und anderen Tieren haben, so heißt es weiter in der Aussendung. Während die Verteidiger der Schutzhundeszene behaupten, dass Hunde im Schutzdienst stets „im Gehorsam“ stünden, untermauern diese Aufnahmen das Gegenteil.