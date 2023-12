Betrüger wollten sich Luxus-Autos ergaunern

Fälle in der Steiermark und Oberösterreich

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben die bislang noch unbekannten Täter insgesamt 18 Fahrzeuge im Gesamtwert von über zwei Millionen Euro bei Autohäusern in der Steiermark und Oberösterreicher bestellt. In allen Fällen kam es aufgrund der Aufmerksamkeit der Unternehmer und der Ermittlungen der Exekutive allerdings zu keiner Auslieferung der Autos.