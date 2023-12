Oper Graz: Broadway-Glamour im Wilden Westen

Es ist ein Broadway-Klassiker mit bewegter Geschichte, den die Oper Graz als heurige Musical-Produktion auf die Bühne bringt: „Crazy For You“ von George und Ira Gershwin musste nach seiner Ur-Version als „Girl Crazy“ in den 1930ern zwar 60 Jahre warten, um in einer Neubearbeitung 1992 endgültig die Welt des Musicals zu erobern, seitdem jedoch ist das Stück mit Hits wie „I Got Rhythm“, „Embraceable You“ und „But Not For Me“ von dort nicht mehr wegzudenken. 2005 hat es schon das Grazer Publikum begeistert, nun ist es in der Regie von Cusch Jung wieder an der Oper zu sehen.