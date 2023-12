Kleinigkeiten fehlten für bessere Platzierung

Nach drei Jahren im Oberhaus nahm Österreichs Eishockey U20 wieder an der B-WM teil - mit mäßigem Erfolg. Bei der mit offiziellem Namen U20 Weltmeisterschaft IA in Budapest (Ung) konnten die Cracks von Teamchef Philipp Pinter zwar drei von fünf Spielen gewinnen, am Ende wurde es dennoch nur der vierte Platz.