Internationale Musikstars pfeifen auf Salzburg

Was haben Italo-Rocker Zucchero, Operndiva Anna Netrebko, das Austropop-Duo Pizzera & Jaus und die Rap-Urgesteine Die Fantastischen Vier gemeinsam? Sie alle spielen im kommenden Sommer Konzerte am Domplatz – allerdings nicht in Salzburg, sondern in Linz. Um die Mozartstadt machen heimische und internationale Musikstars weiterhin einen großen Bogen.