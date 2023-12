Salzburger Rapper Mace kämpft um Lebenstraum

Der Musiker wandte sich nun per Video an seine tausenden Anhänger in den Sozialen Medien - und nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund. „Ich könnte mich jetzt hinsetzen und kurzfristig meine Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen, aber ich will Klartext reden...“, startet Mace seine Ansprache. Er bittet dringend darum, sich Karten für einen der Auftritte in Berlin, Zürich oder auch im Salzburger Rockhouse (2. Februar 2024) zu sichern. Nur dann können die Konzerte auch stattfinden. „Es läuft für viele Künstler seit Corona schleppend“, ist sich der Salzburger sicher.