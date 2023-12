„Heim-Hilfe“ aus NÖ für hungernde Hunde in Serbien

Eine große Weihnachtsüberraschung war dieser Tage für die Tierheim-Hunde in Svilos in Serbien angesagt. Freiwillige Helfer der Tierschutz-Organisation Animal Care Austria machten sich auf, um den Hunden die kalten Tage im Gehege zu verschönern: Dringend benötigte Spenden waren im Gepäck. Vor Ort wurde für alle Hunde eine warme Mahlzeit gekocht und vom „Nikolo“ an die Vierbeiner verteilt. „Vieles konnte in den in dem Tierheim verbessert werden. Erste Gehege sind betoniert und teils stabil überdacht“, ist Gernot Buchegger, der die Aktion – wie berichtet bereits im vergangenen Jahr unterstützte – zufrieden.