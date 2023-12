Die Sorgenkinder und Notenkaiser der Bullen

…Die Notenkaiser: Am besten abgeschnitten hat Strahinja Pavlovic mit einem bärenstarken Schnitt von 3,81. Der Serbe war in der Abwehr meistens der Fels in der Brandung und ein essenzieller Faktor für die stabile Defensive der Mozartstädter. Genau wie Goalie Alexander Schlager (Schnitt: 3,56), der in wichtigen Spielen über sich hinausgewachsen ist und den im Sommer nach Monaco gewechselten Philipp Köhn vergessen gemacht hat. Rang drei krallte sich Luka Sucic (3,35), der nach einer schweren Verletzung zurückkam und im Zentrum sofort wieder den Takt vorgab.