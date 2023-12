Was steckt hinter dem Mega-Erfolg von „The Crown“?

Schmutzige Skandale, dunkle Geheimnisse - die Royals liefern uns ständig Gesprächsstoff. Kein Wunder also, dass die Historienserie „The Crown“ so erfolgreich ist und das schon seit Jahren. Im „Stream On Spezial“ werden pünktlich zum großen Serienfinale die letzten Staffeln Revue passiert, Moderatorin Annie Müller Martínez stellt sich außerdem die Frage warum die Royals uns auch in Österreich so faszinieren und es werden spannende Fun Facts zum britischen Königshaus aufgedeckt.