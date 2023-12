Magna-Werk in Graz stellt auf Einschichtbetrieb um

E-Auto-Marke Fisker reduziert Bestellung

Ob die Umstellung im betroffenen Fertigungswerk mit der geringeren Produktion der Marke Fisker - wie die das Blatt berichtet - in Zusammenhang steht, darüber gab der Sprecher von Magna keine Auskunft. Das Elektroauto-Start-up teilte Anfang Dezember mit, die Produktion seines Modells Ocean bei Magna in Graz aus strategischen Gründen auf rund 10.000 Autos zu reduzieren. Ursprünglich wollte das US-Unternehmen in Graz 20.000 bis 23.000 E-Fahrzeuge herstellen lassen.