Größtes Hip-Hop-Festival der Welt kommt nach NÖ

Seit 2021 gastiert das „Rolling Loud“-Festival auch in verschiedenen Ländern in Europa. „Wir können es kaum erwarten, nach Europa zurückzukehren“, bestätigten Rolling Loud Gründer Matt Zingler und Tariq Cherif in einer Aussendung. „Wir sind von der Leidenschaft der Fans bei unseren europäischen Festivals überwältigt und wissen, dass die Premiere in Österreich diese Energie noch steigern wird.“