Schutzweg ist gefährliches Pflaster

Der Name allein sagt es eigentlich schon, doch vielen Autofahrern scheint die Bedeutung eines Schutzweges oft nicht mehr bewusst zu sein. Ein Drittel aller Unfälle, an denen Fußgänger beteiligt sind, passieren auf einem Zebrastreifen. In Vorarlberg kam es im vergangenen Jahr zu 183 Verkehrsunfällen, bei denen Fußgängerinnen und Fußgänger angefahren und verletzt wurden. 61 davon, das waren 33 Prozent, ereigneten sich am Schutzweg, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einer aktuellen Studie erhob. Ein Jahr zuvor lag diese Zahl noch deutlich niedriger, nämlich bei 48.