Die Landeshauptstadt lebt auf Pump

Und dennoch wird in der Landeshauptstadt investiert, als hätte man den Euromillionen-Jackpot geknackt. Selbst nach Abzug der Subventionen werden im kommenden Jahr rund 55 Millionen Euro in diverse Großvorhaben fließen. Größte Investitionsposten sind nach wie vor der Neubau des Hallenbades und die dritte Ausbaustufe beim Festspielhaus, aber auch in Seewassernutzung, Hypo-Unterführung, Straßen- und Radwegebau sowie Abwasserbeseitigung wird viel Geld gesteckt. Bürgermeister Michael Ritsch spricht zwar selbst von einer „durchaus ernsten Budgetsituation“, die Dienstleistungen für die Bevölkerung wolle man aber nicht beschneiden - allerdings werden einige Gebühren und Tarife an die hohe Inflation angepasst, zudem soll im Rahmen eines seit dem vergangenen Jahr laufenden Konsolidierungsprozesses das gesamte Aufgabenspektrum auf den Prüfstand gestellt werden.