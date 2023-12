Unsere Chöre und Vereine plagen Nachwuchs-Sorgen

Immer mehr Konkurrenz um Freizeit

Und so treiben viele der Musikkapellen und Chöre Sorgen um die Zukunft um: „Wir stehen in Konkurrenz zu einem stetig wachsenden Freizeitangebot, und auch die digitale Konkurrenz ist enorm“, sagt Koiner-Graupp. Junge Menschen für die Volkskultur zu begeistern, bleibt also eine große Aufgabe für die Zukunft.