Weiße Weihnachten? Zitterpartie, aber Chance lebt

So früh und reichlich wie lange nicht wurde Nordtirol heuer mit Schnee versorgt. Doch nun geht es der weißen Pracht in vielen Teilen Tirols an den Kragen. „In allen Höhen bleibt es bis Donnerstag deutlich milder als zuletzt. Bis 2000 Meter ist Regen zu erwarten“, fasst Steffen Dietz vom Wetterdienst Ubimet die Aussichten für die kommenden Tage zusammen.