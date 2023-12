Tirol: Stärkste Schneefälle der letzten 10 Jahre!

Hotspot Westendorf

Nimmt man den Zeitraum von Freitagabend bis Samstag 15 Uhr, so war Frau Holle in Westendorf am eifrigsten. Dort fiel knapp ein halber Meter Neuschnee. In Neustift im Stubaital waren es laut Ubimet auch noch satte 45 Zentimeter, 44 in Mayrhofen und 40 in Kitzbühel. Tannheim meldet 35 Zentimeter, Landeck im Oberinntal immerhin auch noch 24 Zentimeter.