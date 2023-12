Ex-ÖBAG-Chef packt aus ++ Mordalarm in Wien

Der ehemalige ÖBAG-Chef Thomas Schmid ist heute in den Zeugenstand getreten. Er gilt als entscheidende Figur in diesem und in etwaigen weiteren Prozessen. Außerdem: Ein bislang unbekannter Mann hat einen 27-Jährigen im Zuge eines Drogendeals niedergestochen. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.