CO₂-Ausstoß konnte um 25 Prozent gesenkt werden

Größtes Minus als großer Erfolg

Gute Nachrichten hat Pernkopf zudem in Sachen CO₂ zu verkünden: Im Zeitraum von 2005 bis 2021 sank der Ausstoß des klimaschädlichen Gases in Niederösterreich nämlich um 25 Prozent – ein höheres Minus war in keinem anderen Bundesland zu verzeichnen gewesen. „Und das, obwohl unsere Wirtschaftsleistung im selben Zeitraum um 24 Prozent gestiegen ist“, betont er. Für vergangenes Jahr prognostiziert das Umweltbundesamt einen weiteren CO₂-Rückgang von 8 Prozent.