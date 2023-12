Dieser Transfer hat für Bayern oberste Priorität

Stolzes Preisschild

Araujo spielt seit 2020 für die Profis der Katalanen, wäre für die Bayern aufgrund der Option, neben der Innenverteidigung auch rechts eingesetzt werden zu können, eine deutliche Bereicherung in der verletzungsanfälligen Abwehrkette. Bei einem Marktwert von 70 Millionen Euro und einem bis 2026 laufenden Vertrag, wird der deutsche Rekordmeister allerdings ein ordentliches Sümmchen auf den Tisch legen müssen, um den Uruguayer an die Säbener Straße zu holen. Zumal Barcelona Araujo unbedingt behalten will. Ab welchem Betrag der spanische Meister einknickt, könnte sich bereits im Jänner zeigen ...