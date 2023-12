Stöger schwärmt: „Er ist ein Typ, der uns fehlt“

„Er ist ein Typ, der uns fehlt“

Neuzugang Nummer eins wurde gestern Abend fixiert, wechselt von Partnerklub Traiskirchen in die Südstadt. Der Bosnier Salko Mujanovic empfahl sich im Herbst mit 16 Treffern, führt die Schützenliste der Ostliga an. Er hatte auch andere Angebote, Stöger konnte den 27-jährigen aber überzeugen. „Weil wir ihn nicht als Ergänzung holen, sondern auf ihn setzen - er ist ein Typ, der uns fehlt.“ Nämlich ein Knipser. Eine Rolle, in die Reinhard Young, Jakob Tranziska oder Pipo Schmidt nicht schlüpfen konnten. Und schon gar nicht Martin Krienzer, der Sturm II vor zwei Jahren in die 2. Liga geschossen hatte, heuer aber nur noch viermal traf - in der 2. Landesliga für die Admira Panthers . . .