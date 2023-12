Berlin geht immer: So gelingt der Wochenend-Trip

Vor 35 Jahren fiel die Berliner Mauer

Wer dann noch nicht in den Club abbiegt, kann den Samstag an einem weiteren geschichtsträchtigen Ort der deutschen Hauptstadt verbringen. Aber selbst wenn man in der Gedenkstätte Berliner Mauer vor den Ruinen des Walls steht, selbst wenn man die Gesichter der bei der Flucht verstorbenen Ostdeutschen sieht, kann man eigentlich nicht fassen, was sich hier an der Bernauer Straße abgespielt hat. Zum 35. Mal jährt sich der Mauerfall dieses Jahr.