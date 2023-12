Auf der Jagd nach krönendem Bundesliga-Abschluss

Das Jahr 2023 geht in Österreichs Bundesliga am Sonntag zu Ende. Die Steirer-Klubs Sturm und Hartberg haben jeweils in einem Heimspiel die Chance, dem Liga-Jahr die „Krone“ aufzusetzen. Die Grazer, 2023 Vizemeister und Cupsieger, können sich gegen Altach im Fern-Duell mit Salzburg (in Wien bei Rapid) noch die Winterkrone unter den Nagel reißen.