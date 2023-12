Das ist das All-Star-Team der Bundesliga

Seit der Gründung der Bundesliga 1974 beehrten viele Weltstars den heimischen Fußball. Angefangen bei Mario Kempes, Oleg Blochin, Tibor Nyilasi, Antonin Panenka und Hansi Müller über Giuseppe Giannini bis hin zu Dejan Savicevic. Für eine Nominierung in das All Star Team der ersten 50 Jahre zauberten sie aber zu kurz in Österreich, da gab es prägendere Legenden.