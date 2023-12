Bericht ortet Verletzungen der Menschenrechte

Weniger Journalisten

Ein weiteres Anliegen ist der Liga die Pressefreiheit in Österreich. Der Kommunikationswissenschaftler Fritz Hausjell bezeichnete diese als prekär. So sinkt die Zahl der gedruckten Tageszeitungen mit Jahresende von 14 auf 12, auch an der Finanzierung hapere es. „Laut Medienhaus Wien ging in knapp 15 Jahren ein Viertel der journalistischen Arbeitsplätze in Österreich verloren, das allein ist eine enorme Schwächung des Journalismus“, sagte Hausjell. Hinzu kämen vermehrt Einschüchterungsklagen bei unliebsamer Berichterstattung und verbale Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten.