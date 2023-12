Finanziell im Eck, aber bei Fans beliebt wie nie

Sportlich und wirtschaftlich ist man von den Glanzzeiten kilometerweit entfernt. Und trotzdem ist die Austria beliebt wie noch nie zuvor in ihrer 112-jährigen Geschichte. Ein Schnitt von 12.500 Zuschauern pro Match in dieser Saison (Rekord), 7150 Klub-Mitglieder (Rekord, siehe Grafik), mehr als 8000 Abonnenten (Rekord), dazu ist man auch auf Social Media auf der Überholspur. Auf TikTok sind die Veilchen zum Beispiel mit fast 20 Millionen Video-Aufrufen in Österreich sogar top. Ein wichtiger Indikator dafür, dass die Austria vor allem bei jungen Fans wieder kräftig zieht.