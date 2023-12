Aufregung um Nikolaus-Verbot++Missbrauch in Tirol

Die Gemeinde Fels am Wagram in Niederösterreich hat in Erwägung gezogen, dem Nikolaus Hausverbot zu erteilen. Der Bürgermeister sprach nun ein Machtwort. Außerdem: Über Monate soll ein Vater seine 16-jährige Tochter missbraucht haben. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.