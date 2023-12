Im Paradies reift Entscheidung über die Zukunft

„Mit meiner Leistung war ich zufrieden, ich war gesetzt, bei vielen Spielen dabei“, erklärt der Verteidiger. Der mit dem Auswärtsspiel bei Galatasaray auch ein Karriere-Highlight erlebte: „Die Stimmung in Istanbul ist schon etwas Besonderes, man hat ja zuletzt auch in der Champions League gesehen, was da abgeht.“ Derzeit entspannt der Stadt-Salzburger auf Sansibar („Ich wollte ein bisschen ins Warme“). Nach den Festtagen bei seiner Familie in Kroatien entscheidet er über seine Zukunft.