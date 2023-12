Zehntausende Steirer aktuell im Krankenstand

Der Winter ist da - und mit ihm die Erkältungssymptome. „Wir sind in der gesamten Steiermark am Beginn einer ordentlichen Infektionswelle, das merkt man an den Krankschreibungen“, sagt Michael Adomeit, Hausarzt in Birkfeld. Laut Zahlen der ÖGK waren vergangene Woche fast 46.000 Steirer im Krankenstand.