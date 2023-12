Ehemaliger Bauernhof ging erneut in Flammen auf

In einem alten Bauernhaus in der Nähe von Timelkam brach am Montag um kurz vor acht Uhr Abends ein Zimmerbrand aus, drei Zimmer standen in Flammen. Der 47-jährige Besitzer des Hauses konnte sich in letzter Sekunde ins Freie retten, er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.