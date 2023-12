Rapid-Trainer Klauß: Auf den Spuren Büskens

Das Spielfeld am Tivoli wurde gestern vom Schnee geräumt, gegen Mittag erfolgte das Okay zum Anpfiff heute um 19 Uhr. Doch Restzweifel bleiben: Spätestens für heute Nachmittag sind im Großteil Tirols wieder Schneeschauer angesagt, die Temperaturen am Abend sollen sich um den Gefrierpunkt bewegen.