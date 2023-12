„Vollidioten“: Schneesturm-Fußball in Moskau

In der russischen Hauptstadt Moskau herrschen derzeit Wetterbedingungen, wie man sie sich in den Vorurteilen über das Land im hohen Norden ausmalt. Es ist klirrend kalt und die verfrorenen Einwohner plagen derzeit regelrechte Schneemassen. Dennoch wollte man, als es am Sonntag wieder gewaltig schneite, das in Moskau geplante Fußballspiel zwischen den russischen Mannschaften „ZSKA“ und „Rostow“ nicht absagen.