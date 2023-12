Mehr Geld für Kesseltausch: Hersteller frohlockt

Sofern am 12. Dezember die Umweltförderungskommission den Vorschlägen des Klimaministeriums zustimmt, treten diese mit dem Jahreswechsel in Kraft. Einer der führenden Heizkesselhersteller ist Windhager in Seekirchen. Der mehr als 100 Jahre alte Familienbetrieb frohlockt angesichts der Klima-Pläne.