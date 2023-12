16-jährige Ski-Hoffnung kam, sah und siegte

„Sie hat bereits im Training aufgezeigt, darum kam das Ergebnis nicht ganz überraschend“, erklärte Martin Lackner, Alpinchef im Vorarlberger Skiverband, nachdem die 16-jährige Theresa Moosbrugger bei ihrem ersten Auftritt auf FIS-Ebene in Hippach einen NJR-Riesentorlauf gewinnen konnte. Die Kleinwalsertalerin, die schon zwei Kreuzbandrisse hinter sich hat, fuhr in beiden Durchgängen Bestzeit und triumphierte am Ende gleich um 1,32 Sekunden vor Leonie Binna (OÖ). Mit der Montafonerin Sarah Mangeng als Dritter (+1,97) und Franziska Leitner (7./ +3,39) landete zwei weitere VSV-Girls in den Top-10.