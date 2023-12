Wenn das Weihnachtsfest zur Schuldenfalle wird

Kostenlose Hilfe

Aus diesem Grund bietet die Servicestelle verstärkt Budgetberatungen an, bei denen die Einnahmen und Ausgaben genau betrachtet sowie Sparpotenziale analysiert werden. „Wir wollen hier die Burgenländer umfassend informieren und aus der Schuldenfalle befreien. Je früher man das Problem in Angriff nimmt, desto weniger Kosten fallen an“, betont die zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Sollte man in eine finanzielle Notlage kommen, bietet die Schuldenberatung in Oberwart und Eisenstadt kostenlose Hilfe an.