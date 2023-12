„Mausi“ Lugner: „Man spielt hier bewusst mit Sex“

Trotz heftiger Kritik in den sozialen Medien, Heidi Klum würde ihre 19-jährige Tochter Leni Klum mit gemeinsamen Dessous-Fotoshootings sexualisieren, hat das Mutter-Tochter-Duo schon mehrere Kampagnen vorgestellt, in der beide gemeinsam in sexy Spitzenunterwäsche zu bewundern sind. Ob es auch von „Mausi“ Lugner und Tara Tabitha Kritik für die freizügigen Mutter-Tochter-Fotos gibt oder sie das gar selber machen würden, sehen Sie im Video oben.