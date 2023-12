„Bei Liedern reize ich gerne meine Grenzen aus“

„Krone“: Veranstalter monieren ein sinkendes Interesse an Liederabenden. Sehen Sie das auch so?

Andrè Schuen: „Aus meiner Erfahrung kann ich das nicht bestätigen, eher im Gegenteil. Aber es liegt auch am Engagement und der Begeisterung der Veranstalter. Manchmal wird ein Liederabend dazwischen gepresst und überhaupt nicht beworben. Am besten funktioniert er dann, wenn man Künstler regelmäßig in einer Reihe einbaut, das Publikum so die Entwicklung mitverfolgen kann.“