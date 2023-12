Zittern um Europa ++ ÖSV-Adlerinnen-Auftakt

Sturm Graz und der LASK müssen um das europäische Überwintern zittern, der Top-Scorer der HLA-Meisterliga im exklusiven Gespräch und Österreichs Skispringerinnen starten mit neuem Trainer in die Saison - das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 1. Dezember.