Gamer spielen immer mehr Umsätze ein

Größer als Musikindustrie und Filmbranche zusammen

Am beliebtesten sind Spiele am Smartphone oder Tablet. „Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Niki Laber, Präsident der Unterhaltungsindustrie. Rund jeder dritte Österreicher spielt fast täglich. Der Markt wird größer, Kunden werden älter. In den nächsten vier Jahren wird der weltweite Umsatz wohl um bis zu 40 Prozent auf über 300 Milliarden Dollar zulegen, schon jetzt ist der Sektor größer als die Film- und die Musikbranche zusammen.